Terremoto a Napoli scossa di magnitudo 4 4 ai Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei. La scossa, avvertita chiaramente dagli abitanti in vari quartieri, si è registrata alle 12:08 a una profondità di 3 km, secondo i rilevatori dell'INGV. Momenti di apprensione tra la popolazione, ma al momento non si segnalano danni.

Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa a Napoli. La scossa, con epicentro nella zona dei CampiFlegrei, è stata nettamente percepita dagli abitanti in diversi quartieri della città. Stando ai rilevatori dell'Ingv, il Terremoto è avvenuto alle 12,08 a una profondità di 3 km e la magnitudo provvisoria è di 4.4. La scossa, avvertita nettamente a Napoli, anche ai piani bassi, ha provocato paura a nei Comuni Flegrei: a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Pochi secondi prima della scossa di magnitudo 4.4 se ne è verificata una di magnitudo 2.1.

