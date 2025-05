terremoto a napoli scossa di magnitudo 4 4 ai campi flegrei

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei. La scossa, avvenuta alle 12:08 a una profondità di 3 km, è stata avvertita chiaramente da molti abitanti della città. Le autorità locali monitorano la situazione e le eventuali conseguenze del sisma.

Ancora scosse di terremoto a Napoli. Il sisma, con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, è stato nettamente percepito dagli abitanti in diversi quartieri della città. Stando ai rilevatori dell'Ingv, il terremoto è avvenuto alle 12,08 a una profondità di 3 km e la magnitudo è di 4.4. La scossa, avvertita nettamente a Napoli, anche ai piani bassi, ha provocato paura a nei Comuni Flegrei: a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Paura quindi ma dalle prime verifiche della Protezione civile al momento non sono stati segnalati danni rilevanti. Pochi secondi prima della scossa di magnitudo 4.4 se ne è verificata una di magnitudo 2.1. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato immediatamente a Palazzo di Governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione e in serata il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza. 🔗Leggi su Tg24.sky.it