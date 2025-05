Terremoto a Napoli sciame sismico ai Campi Flegrei | la scossa più forte di magnitudo 4 4 | Il governo dichiara lo stato di emergenza

Un forte terremoto ha colpito Napoli, con un sciame sismico registrato nei Campi Flegrei. La scossa principale, di magnitudo 4.4, è avvenuta in mare, vicino alla costa ovest del rione Terra. In risposta alla situazione critica, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il sisma principale è stato localizzato in mare, in un punto molto vicino alla costa a Ovest del rione Terra 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 4.4 | Il governo dichiara lo stato di emergenza

Terremoto Napoli oggi, sciame sismico ai Campi Flegrei: cosa sta succedendo - Il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto ai Campi Flegrei alle 12,07 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2,1. Lo ha detto la direttrice ... 🔗ilgazzettino.it

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, Ingv: «46 scosse, sollevamento medio mensile di 15 millimetri» - Nella settimana dal 5 all’11 maggio 2025, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 46 terremoti. Dalle ore 12,06 di oggi è in corso uno sciame sismico ... 🔗msn.com

Napoli, violento sciame sismico nei Campi Flegrei: scosse di magnitudo 4.4 e 3.5, trasporto pubblico interrotto. Ingv: «Almeno 20 terremoti in tre ore» - Evacuata una sede dell'Università Federico II a Fuorigrotta, ferma la circolazione ferroviaria intorno alla città. Secondo la direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv l'aumento bradisismico è «in ... 🔗msn.com

