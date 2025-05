Terremoto a Napoli paura tra la popolazione | la zona dell’epicentro

Panic e tensione a Napoli dopo una forte scossa di terremoto avvenuta il 13 maggio 2025 alle 12:08. L'epicentro ha scosso non solo Pozzuoli, ma anche le aree limitrofe, lasciando la popolazione in preda al terrore. Un boato sordo ha preceduto il tremore, interrompendo la vita quotidiana e generando apprensione tra i cittadini.

Ennesima scossa forte di Terremoto a Napoli, avvertita sia in zona Pozzuoli e collinare che in provincia di NapoliUna scossa forte, improvvisa, seguita da un boato sordo. Così, poco dopo mezzogiorno, Napoli si è fermata. Esattamente alle 12:08 del 13 maggio 2025 la terra ha iniziato a tremare. L’epicentro, ancora una volta, è nei Campi Flegrei: magnitudo 4.4, secondo l’INGV.Pozzuoli, Vomero, Fuorigrotta, ma anche la provincia: in pochi secondi, case, scuole e uffici si sono svuotati. Gente spaventata e con il telefono in mano per capire cosa stesse succedendo.È stata evacuata la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, non è arrivata nessuna chiamata al 115. 🔗Leggi su Spazionapoli.it