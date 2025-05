Terremoto a Napoli oggi evacuata la sede della Federico II a Fuorigrotta | paura ai Campi Flegrei

Oggi Napoli è stata scossa da un terremoto che ha suscitato paura nei Campi Flegrei. La sede dell'Università Federico II a Fuorigrotta è stata evacuata in seguito all'attivazione del sistema di allarme. Gli studenti si sono immediatamente attivati per garantire la propria sicurezza in un momento di apprensione e incertezza.

Scossa di Terremoto ai CampiFlegrei, evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta.Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono.

