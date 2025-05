Terremoto a Napoli magnitudo 4 4

Il 4 dicembre 2025, Napoli e i Campi Flegrei sono stati colpiti da una forte scossa di terremoto, registrata con una magnitudo di 4.4. L'epicentro si trova nei pressi di Pozzuoli, mentre l'ipocentro è stato rilevato a soli 3 km di profondità. La zona, già teatro di uno sciame sismico, ha generato preoccupazione tra la popolazione.

12.25 Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita a Napoli e nei Campi Flegrei, zona questa teatro di un lungo sciame sismico. L'ultimo aggiornamento dell'Ingv stima la magnitudo a 4.4 con ipocentro a 3 km di profondità ed epicentro nei Campi Flegrei, a 3 chilometri da Pozzuoli e a 4 da Bacoli. Nel capoluogo campano, più interessati i quartieri occidentali, ma anche in centro la scossa è stata percepita. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei - Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo provvisoria è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Napoli. Evacuata la sede dell'Università Federico II - È stata evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07: magnitudo 4.4 - Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli

