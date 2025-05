Terremoto a Napoli | magnitudo 4 4 Epicentro ai Campi Flegrei Evacuata l’Università Federico II

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito Napoli, con epicentro ai Campi Flegrei, causando panico tra la popolazione. Registrato alle 12:07 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha indotto l'evacuazione dell'Università Federico II e creato allerta nei comuni limitrofi, come Pozzuoli. La terra ha tremato, risvegliando timori tra i cittadini.

Paura a Napoli per un Terremoto di magnitudo 4.4, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica, il Terremoto registrato alle ore 12:07 con Epicentro i CampiFlegrei. La scossa, avvertita nettamente a Napoli, anche ai piani bassi, ha provocato paura a nei Comuni Flegrei: a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Evacuata l'Università Federico IIL'articolo Terremoto a Napoli: magnitudo 4.4. Epicentro ai CampiFlegrei. Evacuatal’UniversitàFederico II proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Terremoto a Napoli: magnitudo 4.4. Epicentro ai Campi Flegrei. Evacuata l’Università Federico II

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita a Napoli - AGI - Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. L'epicentro a 3 km da Pozzuoli e a 12 da Napoli. Era stata preceduta da una di magnitudo ... 🔗msn.com

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei - Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti. Poco dopo, alle 12,22, un'altra scossa questa volta di magnitudo 3.5: ... 🔗tg24.sky.it

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Napoli. Evacuata la sede dell'Università Federico II - È stata evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede. Nel frattempo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Campania, scossa vicino a Napoli: magnitudo 2.1 a Pozzuoli

Ai Campi Flegrei si è sentito il terremoto. Non ci sono danni a cose o persone, ma lo shock è stato avvertito distintamente a Pozzuoli nei quartieri della periferia ovest di Napoli.