Terremoto a Napoli | forte scossa 4 4

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area di Napoli, avvertita in molte zone della città. I Campi Flegrei sono stati epicentro di questa intensa tremizione, descritta da testimoni come un movimento inarrestabile. Si attende di verificare eventuali danni a persone e cose, mentre l'INGV non ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali.

fortescossa di Terremoto nella zona di Napoli, avvertita in diverse zone della città. La scossa ai Campi Flegrei. Alcuni testimoni riferiscono che “ballava tutto” e la scossa è stata molto intensa. Si attende di capire se ci siano danni a persone o cose.Al momento l’Ingv non ha parlato di magnitudo 4.4. Il Terremoto è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei, “il 13-05-2025 10:07:44 (UTC) 15 minuti, 13 secondi fa. 13-05-2025 12:07:44 (UTC +02:00) ora italiana” si legge sul sito.Le coordinate danno l’epicentro a una profondità di 3 km. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto a Napoli: forte scossa 4.4

Aggiornamenti pubblicati da altri media

