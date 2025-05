Terremoto a Napoli cosa sappiamo della violenta scossa ai Campi Flegrei

Un violento terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, costringendo la popolazione di Napoli a scendere in strada per motivi di sicurezza. In seguito alla forte scossa, anche un'altra di magnitudo 3.5 ha seguito a breve distanza, portando alla sospensione dei treni per verifiche. Cosa sappiamo di questa emergenza?

La popolazione è scesa in strada mentre i treni sono stati fermati per verifiche dopo la forte scossa di magnitudo 4.4, seguita da un'altra di 3.5 nel giro di pochi minuti 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Terremoto a Napoli, cosa sappiamo della violenta scossa ai Campi Flegrei

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, Mauro Di Vito dell'Osservatorio Vesuviano: «Continua la crisi, il suolo si deforma di 1,5 cm al mese» - «Il fenomeno, come abbiamo detto più volte, sta continuando. Il suolo continua a sollevarsi, l'emissione di gas è potente, stamattina abbiamo fatto il punto della situazione ...

Terremoto Napoli oggi, sciame sismico ai Campi Flegrei: cosa sta succedendo - Il terremoto di magnitudo 4,4 avvenuto ai Campi Flegrei alle 12,07 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2,1. Lo ha detto la direttrice ...

Terremoto Napoli e Campi Flegrei, perché la scossa 4.4 è stata percepita con più forza: il doppio evento nello stesso momento e lo sciame sismico - Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, dove sette scosse di terremoto sono state registrate in appena 28 minuti, tra le 12:06 e le 12:34 di martedì 13 maggio 2025. A ...

