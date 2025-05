Terremoto 4 4 ai Campi Flegrei avvertito a Napoli | evacuate scuole e università stop ai treni Prima un boato poi il terrore Scossa anche dopo pranzo

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei alle 12.08, generando panico a Napoli. Molte scuole e università sono state evacuate e i treni fermati. Testimoni hanno riportato un boato seguito dal terrore, con una scossa avvertita anche dopo pranzo. Le prime stime dell'INGV sono in corso di analisi.

Forte Terremoto ai CampiFlegrei alle ore 12.08. La Scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita anche a Napoli. Secondo le prime stime dell'INGV il Terremoto è avvenuta a. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terremoto 4.4 ai Campi Flegrei, avvertito a Napoli: evacuate scuole e università, stop ai treni. «Prima un boato, poi il terrore». Scossa anche dopo pranzo

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, trema anche Napoli - AGI - Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. L'epicentro a 3 km da Pozzuoli e a 12 da Napoli. Era stata preceduta da una di magnitudo ... 🔗msn.com

Danni per il terremoto 4.4 ai Campi Flegrei, crolla palazzo disabitato a via Campana e frana su Monte Gauro - Danni ai Campi Flegrei per il terremoto 4.4 delle ore 12,07 di oggi. Crollata parzialmente una palazzina disabitata in via Campana. 🔗fanpage.it

Terremoto 4.4 Campi Flegrei: forte scossa avvertita anche a Napoli. Evacuata l'università Federico II - Forte terremoto ai Campi Flegrei alle ore 12.08. La scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita anche a Napoli. Secondo le prime stime dell'INGV il terremoto è avvenuta ... 🔗msn.com

