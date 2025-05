Terremoti Campi Flegrei l' Ingv | La dinamica va avanti ma il magma non è in risalita verso la superficie

L'INGV monitora l'attività sismica dei Campi Flegrei, dove lo sciame sismico è ancora attivo con tre eventi di magnitudo superiore a 3. Nonostante le scosse, il magma non risale verso la superficie. La fascia di profondità tra 2 e 3 km è particolarmente attiva, mentre persiste l'attività bradisismica nella zona.

“Lo sciame è ancora in corso. Abbiamo registrato tre eventi di magnitudo superiore a 3. Le profondità sono abbastanza superficiali e la fascia di profondità tra i 2 e i 3 km è quella dove generalmente registriamo gli eventi di magnitudo maggiore. L’attività bradisismica continua a persistere. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Terremoti Campi Flegrei, l'Ingv: "La dinamica va avanti, ma il magma non è in risalita verso la superficie"

