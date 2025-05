terravecchia sorpresi a rubare sabbia e calcinacci nel fiume nicà tre arresti e condanna immediata

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri Forestali di Cirò mentre rubavano sabbia e calcinacci dall'alveo del fiume Nicà. I malfattori, dipendenti di una ditta crotonese, scavavano per prelevare materiale inerte destinato a riempimenti illeciti. La loro attività è stata interrotta in flagranza di reato, portando a una condanna immediata.

Stavano scavando nell’alveo del fiumeNicà per prelevare materiale inerte e reinterrare calcinacci e residui da demolizione, quando sono stati colti sul fatto dai Carabinieri Forestali di Cirò. Tre uomini, dipendenti di una ditta crotonese, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato ai danni dello Stato e condannati per direttissima con pene detentive fino a 8 mesi, sospese, e multe accessorie.L’operazione si inserisce nel quadro della campagna nazionale “fiume Sicuro 2025”, condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, per contrastare i reati ambientali che compromettono l’equilibrio idrogeologico del territorio. I militari, durante un controllo mirato, hanno individuato mezzi meccanici sulla golena del fiume al confine tra i comuni di Crucoli (KR) e Terravecchia (CS), in un’area visibilmente alterata da lavori abusivi. 🔗Leggi su Laprimapagina.it