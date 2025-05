Terracina riceve per l’undicesimo anno la Bandiera Blu grazie a impegno e collaborazione ambientale

Terracina si aggiudica per l'undicesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, un riconoscimento che sottolinea il nostro impegno per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio. Siamo fieri di questo risultato, che dimostra quanto il lavoro di collaborazione e dedizione porti a risultati concreti per la nostra comunità e l'ambiente.

Siamo molto fieri per l'ennesimo riconoscimento che la nostra città riceve, confermando un impegno costante e puntuale a favore dell'ambiente e della valorizzazione del territorio. La Bandiera Blu arriva per l'undicesimoanno consecutivo, simbolo di un'azione organizzata e mirata a garantire la qualità e la sicurezza delle acque costiere, oltre a evidenziare la cura con

