Terni via le barriere architettoniche dagli istituti superiori Metelli e Angeloni

A Terni, gli istituti superiori Metelli e Angeloni stanno per diventare più accessibili grazie a un finanziamento di oltre 138mila euro. La Provincia, partecipando a un avviso pubblico della Regione, si è assicurata i fondi necessari per eliminare le barriere architettoniche, garantendo a tutti gli studenti il diritto a un'istruzione inclusiva e priva di ostacoli.

🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, via le barriere architettoniche dagli istituti superiori Metelli e Angeloni

