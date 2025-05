Terni situazione via Monte Totagna | Quindici anni di disillusione Iapadre | Fine lavoro entro poco tempo

Via Monte Totagna, nel quartiere Il Fontanile di Terni, si presenta come un simbolo di disillusione. Dopo quindici anni di promesse e attesa, i residenti denunciano un degrado che ha trasformato quello che doveva essere un villaggio ideale in un cantiere abbandonato. Con la fine dei lavori promessa a breve, le speranze dei cittadini sono nuovamente in discussione.

Via Monte Totagna, quartiere Il Fontanile a Terni: i residenti raccontano una situazione di degrado che ormai dura da anni. Iniziato nel 2010, a distanza di quindici anni chi ci vive fa il punto della situazione, definendo la zona "dal villaggio ideale de Il Fontanile al degrado di un cantiere.

