Terni quarantuno anni dal conseguimento del diploma | Serata toccante ricordando i tempi del mitico 5 Dt

Quarantuno anni dal conseguimento del diploma: una serata toccante per gli ex alunni del “Mitico 5° Dt”, che si sono riuniti il 12 maggio presso il ristorante ‘Lu Somaru’. Un’occasione speciale per rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile all’Itis, dove si è forgiato un legame unico tra compagni e amici di gioventù.

quarantunoanni dal conseguimento del diploma. Gli ex alunni del "mitico 5° Dt" si sono ritrovati ieri – lunedì 12 maggio – presso il ristorante 'Lu Somaru' a pochi passi dall'Itis, ossia l'istituto che hanno frequentato nel corso degli anni ottanta. Il ricordo: "La nostra era una classe molto.

