Terni il sogno spezzato di via Monte Totagna | Quindici anni di disillusione | FOTO

Via Monte Totagna, nel quartiere Il Fontanile a Terni, rappresenta un sogno spezzato. Dopo quindici anni di promesse e disillusione, i residenti raccontano la trasformazione da un progetto ambizioso a uno scenario di degrado. Un viaggio tra speranze infrante e realità, dove la zona è passata dall'essere un villaggio ideale a un cantiere abbandonato.

Via MonteTotagna, quartiere Il Fontanile a Terni: i residenti raccontano una situazione di degrado che ormai dura da anni. Iniziato nel 2010, a distanza di Quindicianni chi ci vive fa il punto della situazione, definendo la zona “dal villaggio ideale de Il Fontanile al degrado di un cantiere. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, il sogno spezzato di via Monte Totagna: “Quindici anni di disillusione” | FOTO

