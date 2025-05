Terni edilizia residenziale pubblica | Quattrocento appartamenti vuoti in città Soluzioni senza alcuna distinzione

A Terni si torna a parlare di edilizia residenziale pubblica, con quattrocento appartamenti vuoti in città e necessità di soluzioni senza distinzione. Sigle sindacali come Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini hanno convocato una conferenza stampa per rispondere alle recenti dichiarazioni dell’assessore Giovanni Maggi, esaminando le problematiche legate al tema.

Una conferenza stampa congiunta è stata convocata dalle sigle sindacali Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini per replicare alle dichiarazioni dell’assessore Giovanni Maggi. I rappresentanti si sono ritrovati stamattina – martedì 13 maggio – per fare il punto della situazione sul tema. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, edilizia residenziale pubblica: “Quattrocento appartamenti vuoti in città. Soluzioni senza alcuna distinzione”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terni, cittadino escluso dalla graduatoria per le case popolari. Il Tar dell'Umbria condanna il Comune - This site uses profiling cookies, as described in this banner and in the cookie policy. By selecting 'I agree' you give consent to the use of profiling cookies. By clicking the 'Settings' button you c ... 🔗corrieredellumbria.it

Edilizia popolare Terni, esaminate 38 domande. Spuntano sette case fantasma - Sono 20 su 38 domande esaminate gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Terni individuati dalla commissione di assegnazione. A renderlo noto è la direzione Welfare del Comune ... 🔗umbria24.it

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: A PESCARA 11 SFRATTI IN UN MESE - “L’edilizia pubblica è un patrimonio prezioso – commenta l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica, Alfredo Cremonese – che deve essere tutelato e destinato esclusivamente a chi ... 🔗abruzzoweb.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come Scegliere Un'Azienda di Edilizia

Hai intenzione di costruire o ristrutturare casa, hai in mente quali modifiche fare o come sarà la casa dei tuoi sogni, ma non hai ancora scelto la tua impresa edile? Quella che dovrà realizzare il tuo progetto, a quali criteri dovrà rispondere? Fai attenzione a non cadere in trappole che potrebbero trasformare il tuo sogno in un incubo.