Terni Donne sui fatti nel consiglio comunale | Solidarietà a Cinzia Fabrizi

Le donne di Terni si uniscono per esprimere solidarietà a Cinzia Fabrizi, dopo l'increscioso episodio accaduto nel consiglio comunale. Questo fatto sottolinea un preoccupante clima di sessismo e prevaricazione che permea il dibattito pubblico, avvenuto proprio in un'istituzione che dovrebbe rappresentare il cuore della democrazia e del confronto civile.

“Quello che è accaduto nel consigliocomunale di Terni è l’ennesimo episodio di sessismo e prevaricazione che purtroppo sta caratterizzando il dibattito pubblico di questa città. E quel che è peggio è che è avvenuto nuovamente nel luogo che dovrebbe essere simbolo di democrazia, confronto civile. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni Donne sui fatti nel consiglio comunale: “Solidarietà a Cinzia Fabrizi”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terni, minacce ed insulti in consiglio comunale nell'agosto del 2023. La parola al giudice. Verdecchia (Ap): "Piena solidarietà al sindaco" - "In relazione alla recente notizia dell'udienza preliminare sul rinvio a giudizio del sindaco Stefano Bandecchi, per gli eventi del 28 agosto 2023 durante una seduta del consiglio comunale, quale capo ... 🔗corrieredellumbria.it

Carcere di Terni, focus in consiglio: «Non la galera, servono ambienti per curare le persone» - di C.P. «Serve assistenza psichiatrica e medicinale che serve per poter vivere una vita abbastanza decente per poi, forse, essere riabilitati». Queste le parole del sindaco di Terni Stefano Bandecchi ... 🔗umbria24.it

Terni, torna (R)Esistenze Femministe: gli appuntamenti dal 7 al 16 marzo - la seconda edizione del festival interamente ideato e organizzato dall’associazione Terni Donne, che si svolgerà dal 7 al 16 marzo presso la Casa delle donne. Si inizia il 7 marzo dalle ore 17 ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sar? ottimale e non si potr? godere pienamente delle nuove implementazioni.