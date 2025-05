Terni Donne sui fatti nel consiglio comunale | Solidarietà a Cinzia Fabrizi

Terni sta affrontando un grave episodio di sessismo nel consiglio comunale, un ambiente che dovrebbe incarnare la democrazia e il confronto civile. Le donne, unite in solidarietà a Cinzia Fabrizi, denunciano questa prevaricazione che mina la dignità e il rispetto, evidenziando la necessità urgente di una riflessione sul rispetto e sull'uguaglianza nei luoghi istituzionali.

“Quello che è accaduto nel consiglio comunale di Terni è l’ennesimo episodio di sessismo e prevaricazione che purtroppo sta caratterizzando il dibattito pubblico di questa città. E quel che è peggio è che è avvenuto nuovamente nel luogo che dovrebbe essere simbolo di democrazia, confronto civile. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni Donne sui fatti nel consiglio comunale: “Solidarietà a Cinzia Fabrizi”

