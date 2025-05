Ternana gestione stadio Liberati | Durata della concessione fino alla sottoscrizione del progetto del nuovo stadio

La Ternana Calcio avvia una nuova fase nella gestione dello stadio Liberati, grazie alla durata della concessione fino alla realizzazione del nuovo progetto stadium. Oggi, martedì 13 maggio, la giunta di Palazzo Spada ha esaminato e approvato la proposta di delibera per definire la convenzione tra il club e l'amministrazione comunale.

Un passaggio in giunta per approvare la proposta di delibera che definisce lo schema di convenzione tra la Ternana calcio e l'amministrazione comunale per la gestione del Liberati e dell'Antistadio Taddei. Nel corso della giornata di oggi – martedì 13 maggio – l'esecutivo di palazzo Spada ha dato.

Nuovo stadio Liberati a un passo dal via - La costituzione della società di scopo è il passo fondamentale per la firma della convenzione e il prossimo inizio dei lavori ... 🔗ternananews.it

Ternana si prepara ai playoff: test al Liberati e novità societarie - La Ternana si prepara ai playoff con un test al Liberati e novità sulla società Stadium S.p.A. per il nuovo stadio. 🔗msn.com

Ternana, stadio-clinica: prime osservazioni, step Consiglio comunale e rinnovo convenzione per la gestione Liberati - Una fase di approfondimento per il progetto stadio-clinica della Ternana calcio. La società di via della Bardesca aveva consegnato ad inizio aprile la documentazione che comprendeva l’aggiornamento ... 🔗today.it

