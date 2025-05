Terna avviato l' iter per autorizzare il collegamento tra Caracoli e Ciminna

Terna ha avviato l'iter per autorizzare il collegamento elettrico a 380 kV tra le stazioni di Caracoli e Ciminna, in provincia di Palermo. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato il via all'iter autorizzativo, con Terna che pubblica l'avviso contenente l'elenco delle informazioni necessarie per il progetto.

