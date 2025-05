Teora al via i lavori nell' ufficio postale

Al via i lavori di ammodernamento nell'ufficio postale di Teora. Poste Italiane annuncia interventi che miglioreranno la qualità dei servizi e dell'accoglienza, offrendo ai cittadini l'accesso ai servizi previsti dal progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, un'iniziativa volta a modernizzare e ottimizzare l'esperienza degli utenti.

