Tentato omicidio a Romapreso un 27enne

Un grave episodio di violenza si è verificato ieri a Roma, nel quartiere Bufalotta. Un giovane è stato aggredito e accoltellato da un altro uomo, che poi ha abbandonato l'arma e si è dileguato in auto. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando e hanno già rintracciato un 27enne italiano con precedenti.

10.38 Tentatoomicidio a Roma, nel quartiere della Bufalotta, nella periferia nord della Capitale. E' avvenuto ieri, quando un uomo ha aggredito e poi accoltellato un altro giovane, per poi gettare l'arma e fuggire in macchina. Immediate le indagini: rintracciato un 27enne italiano, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e piccolo spaccio di droga. Contro di lui c'è l'accusa di Tentatoomicidio. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Tenta di uccidere un altro giovane con un coltello, fermato 27enne alla Marcigliana a Roma - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio un 27enne italiano che, nel pomeriggio di ieri, avrebbe aggredito e colpito con un coltello un giovane in via di T ... 🔗msn.com

Arrestato il ragazzo che ha accoltellato un 30enne a Roma: è accusato di tentato omicidio - Il ragazzo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e del Distretto Fidene. La vittima, un 30enne, è ancora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. 🔗fanpage.it

Accoltellato alla Bufalotta, fermato un 27enne - Il presunto responsabile sarebbe scappato in auto dopo il tentato omicidio e si sarebbe disfatto dell'arma. Ha precedenti per piccoli reati ... 🔗rainews.it

