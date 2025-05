Tentato omicidio a Caserta 50enne arrestato dalla Polizia

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito a una segnalazione riguardante una violenta lite tra due individui nel "Rione Tescione" della città.

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di ieri, un uomo di 50 anni, per Tentatoomicidio e lesioni aggravate. In seguito alla segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza 113 di una lite tra due uomini nella zona del “Rione Tescione” di Caserta, poliziotti della Squadra Volante hanno raggiunto l’area, individuando un uomo che cercava di scappare a bordo di un’auto. Bloccato, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello, con una lama di circa 10 centimetri, sul quale erano presenti tracce di sangue fresco, di cui non ha saputo fornire spiegazioni. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la pregressa lite avvenuta con un altro uomo, rintracciato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Caserta, che presentava ferite al collo e al braccio, compatibili con il coltello sequestrato. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio a Caserta, 50enne arrestato dalla Polizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caserta, 50enne arrestato per tentato omicidio: ha accoltellato un uomo - Con l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate ai danni di un uomo, reati commessi in seguito ad una lite, un 50enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caserta. 🔗erreemmenews.it

Rione Tescione: Violenta lite culmina in accoltellamento, arrestato un 50enne per tentato omicidio - Questa sera, domenica 11 maggio, in Piazza Cavour, a Caserta è stato teatro di un grave episodio di violenza. Una lite tra due uomini è degenerata, ... 🔗casertakeste.it

Caserta, accoltella uomo durante una lite e prova a fuggire: arrestato 50enne - La polizia a Caserta ha arrestato, nella serata di ieri, un uomo di 50 anni, per tentato omicidio e lesioni aggravate. In seguito ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Rapimento di Kata nell'Hotel Astor: un Legame Inquietante con un Tentato Omicidio

Il rapimento di Kata avvenuto nell'Hotel Astor occupato a Firenze è legato a doppio filo ad un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso posto.