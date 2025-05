Tenta di gettarsi nel vuoto dal ponte | salvato in extremis anche grazie a un camionista

Nella notte tra domenica e lunedì 12 maggio, un drammatico tentativo di suicidio si è svolto sulla superstrada di Malpensa. Un uomo, pronto a gettarsi nel vuoto dal ponte, è stato salvato in extremis grazie all'intervento tempestivo di un camionista e dei carabinieri del radiomobile di Gallarate, che hanno scongiurato un tragico epilogo.

Infiniti attimi di terrore, poi la decisione di desistere e l'abbraccio con i carabinieri che (insieme a un camionista) lo hanno salvato.È successo sulla superstrada di Malpensa nella notte tra domenica e lunedì 12 maggio dove i militari del radiomobile della compagnia di Gallarate hanno.

