Tensione all' Unisa vandalizzata la sede dell' ASG | Le azioni vi descrivono più delle parole

Tensione crescente all'Università di Salerno in vista delle elezioni del Cnsu. Un gruppo di studenti ha vandalizzato la sede dell'ASG, strappando manifesti e creando scompiglio. Le azioni, più eloquenti delle parole, riflettono un clima di conflitto tra le diverse anime del campus, accentuando la rivalità nelle prossime elezioni.

Sale la Tensione all’Università di Salerno in vista delle elezioni per il rinnovo del Cnsu (Consiglio Nazionale Studenti Universitari). Alcuni studenti hanno fatto irruzione nella sededell’ASG (Associazione Studenti Giurisprudenza) per strappare dei manifesti, lanciare per terre alcuni. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tensione all'Unisa, vandalizzata la sede dell'ASG: "Le azioni vi descrivono più delle parole"

