Tensione a San Marco picchia un commesso del supermercato iN’S e prende a calci la porta di ingresso | la polizia ferma un 43enne

Momenti di tensione si sono verificati ieri pomeriggio, lunedì 12 maggio, al supermercato iN'S di via Mastacchi, in zona San Marco. Un 43enne di nazionalità rumena ha aggredito un commesso colpendo il volto con un pugno e successivamente prendendo a calci la porta d'ingresso, prima di essere fermato dalla polizia.

Momenti di Tensione intorno alle 14 di ieri, lunedì 12 maggio, al supermercato iN'S di via Mastacchi, in zona San Marco. Un dipendente del negozio, infatti, per motivi da accertare, è stato colpito da un pugno al volto sferrato da un 43enne di nazionalità rumena che, dopo aver aggredito l'uomo, è. 🔗Leggi su Livornotoday.it