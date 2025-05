Tennis risultati del rodeo femminile di Scorzè

A Scorzè, il rodeo di 3ª categoria femminile ha visto trionfare Carlotta Donaggio del Tc Venezia, che ha superato in finale l'under 14 Mistre Schiavon del Plebiscito di Padova al terzo set. Terzi posti per Lenuta Bejinaru dello Zevio e Margherita Buscato del Republic, in un torneo ricco di emozioni e talenti.

A Scorzè il rodeo di 3ª categoria femminile è stato vinto da Carlotta Donaggio. La giocatrice del Tc Venezia ha vinto la finale al terzo set con l'under 14 Mistre Schiavon del Plebiscito di Padova. Terze piazze per la veronese Lenuta Bejinaru dello Zevio e per Margherita Buscato del Republic di.

