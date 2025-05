Tennis Paolini in semifinale al Foro

Jasmine Paolini conquista la semifinale al torneo di Roma con una straordinaria rimonta contro la russa Diana Shnaider. Dopo aver ceduto il primo set al tiebreak, l'azzurra ritrova determinazione e chiude il match con il punteggio di 6-7(1), 6-4, 6-2, in un'epica sfida durata oltre due ore.

16.48 Jasmine Paolini è in semifinale al torneo di Roma. L'azzurra vince un match incredibile, in rimonta, sulla russa Diana Shnaider: 67 (1) 64 62, 2h21'. L'azzurra parte bene con un 4-0, poi però si smarrisce e la Shnaider vince il primo set 7-1 al tiebreak. Paolini sull'orlo del baratro nel secondo set, dove va sotto 0-4, ma stavolta è la russa a pagare l'emozione. Nel terzo set,break decisivo al sesto game per un match che rimarrà nella memoria. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

