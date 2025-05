Tennis Paolini in semifinale a Roma

Jasmine Paolini scrive una pagina di storia nel tennis italiano conquistando la semifinale al WTA 1000 di Roma. Dopo una battaglia di quasi due ore e mezza contro Shnaider, l'azzurra rimonta da un set di svantaggio e si impone con un convincente 6-4, 6-2. Ora attende la prossima avversaria, pronta a lottare per un posto in finale.

Roma, 13 mag. (askanews) – Jasmine Paolini batte Shnaider dopo quasi due ore e mezza di partita e conquista la sua prima semifinale al Wta 1000 di Roma. L’azzurra cede il primo set 6-7, ma poi in rimonta vince sia il secondo che il terzo parziale (6-4, 6-2) e ora attende la vincente di Stearns-Svitolina. “Ero nervosissima, meno male che ha piovuto 5 minuti – le parole dell’azzurra – Mi sono un attimo rilassata, ho detto proviamoci. Lei mi ha dato qualche istruzione tattica e ha funzionato, ma tutto il team mi ha aiutato, piano piano ho ritrovato la lucidità. Cosa non andava? Un calo di attenzione, un po’ di dubbi man mano che andava avanti. Ero partita bene, con le idee chiare, poi un po’ di confusione, ma sono rimasta lì, lucida e ho portato la partita a casa”.L'articolo Tennis, Paolini in semifinale a Roma proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

