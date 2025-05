Tennis Internazionali Roma 2025 ?Sinner - Cerundolo diretta Sky Sport NOW e Rai 1

Oggi si accendono i riflettori sugli ottavi di finale del tennis internazionale a Roma 2025. Jannik Sinner sfida Francisco Cerundolo, mentre Lorenzo Musetti affronta Daniil Medvedev. Inoltre, in campo femminile, Jasmine Paolini si scontra con Shnaider. Non perdere il match di Sinner, in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e su Rai 1!

Nel tabellone maschile iniziano gli ottavi di finale: Sinner affronta Cerundolo, mentre Musetti se la vede contro Medvedev. In campo anche Alcaraz e Zverev. Nel femminile, Paolini affronta nei quarti di finale Shnaider. Il match Sinner - Cerundolo è in diretta alle 15 su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 1Sarà un martedì imperdibile agli Internazionali d'Italia, tutto .

Cosa succede agli Internazionali di Roma quando sul campo accanto viene annunciato Jannik Sinner - Jannik Sinner è l'idolo degli Internazionali d'Italia. Quando entra in campo il numero 1 il gioco si stoppa sui campi attigui, l'ovazione per Sinner è ... 🔗fanpage.it

Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 13 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming - Oggi, martedì 13 maggio, ottava giornata degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis a Roma. Sui campi del Foro Italico assisteremo agli ottavi di finale ... 🔗oasport.it

Tennis, Internazionali di Roma: Sinner batte de Jong e va agli ottavi. Sugli spalti: “Jannik sposami” - Olandese ko in due set 6-4 6-2. L’italiano affronterà Cerundolo: alla sua prima partecipazione a questo torneo nel 2023, il tennista altoatensino perse proprio contro l’argentino ... 🔗msn.com

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.