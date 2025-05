Tennis i tifosi sognano | possibile una finale tutta italiana

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico a Roma, con i tifosi che sognano una finale tutta tricolore. Nonostante la pioggia, il tifo è alle stelle per i nostri campioni, protagonisti di vittorie memorabili contro Virtanen e Nakashima. Le emozioni sono palpabili e la speranza di un trionfo nazionale si fa sempre più forte.

Il Tennis italiano continua a regalare grandi emozioni a Roma, i tifosi adesso sperano in una finaletutta tricolore. Nonostante il pomeriggio piovoso che si è abbattuto su Roma, i tifosi italiani possono esultare per le gesta dei propri beniamini. Dopo aver battuto Virtanen e Nakashima, infatti, Musetti è riuscito ad avere la meglio anche contro uno dei migliori al mondo: Daniil Medvedev. Il prossimo avversario sarà Alexander Zverev.L'azzurro veniva dalla sconfitta contro Draper nelle semifinali di Madrid, ma adesso sogna la finale. Musetti ha battuto Medvedev per due set a zero, in un finale ad alta tensione dovuta alle condizioni climatiche. La gara, infatti, è stata sospesa proprio sul matchpoint. Una volta ripresa, però, Musetti ha mantenuto la concentrazione e ha chiuso la sfida. In serata poi, è toccata al numero uno al mondo.