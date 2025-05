Temptation Island 2025 sbarca in Calabria in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia

Temptation Island 2025 fa il suo grande debutto in Calabria, con una sola edizione condotta da Filippo Bisciglia. Il docu-reality lascia la Sardegna e si sposta a Guardavalle Marina, promettendo emozioni, colpi di scena e relazioni da mettere alla prova. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura!

TemptationIsland2025 cambia location: il docu-reality condotto da FilippoBisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina. Prevista per quest’anno una solaedizione. 🔗Leggi su Fanpage.it

