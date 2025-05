Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta

Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta gialla. Da oggi pomeriggio, 13 maggio, si prevedono precipitazioni variabili, con rovesci e temporali che potrebbero portare quantitativi cumulati deboli o moderati. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e adottare le necessarie precauzioni.

Temporali a Frosinone e nel Lazio, scatta l'allerta gialla. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. L'allertascatta dal primo pomeriggio di oggi, 13 maggio, e per le successive 6-9. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta

