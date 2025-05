Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta

Temporali in arrivo su Frosinone e nel Lazio: l'allerta gialla è attivata per oggi, 13 maggio. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, caratterizzate da rovesci o temporali, con accumuli variabili da deboli a moderati. La situazione meteo richiede attenzione, con effetti attesi per le prossime 6-9 ore.

Temporali a Frosinone e nel Lazio, scatta l'allerta gialla. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. L'allerta scatta dal primo pomeriggio di oggi, 13 maggio, e per le successive 6-9. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Temporali in arrivo a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta

Una nuova perturbazione atlantica si sta spostando dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, trasportando masse di aria calda, umida e instabile di origine africana che provocheranno un peggioramento progressivo del meteo su tutta l’Italia.