Temporali improvvisi in arrivo | come sarà il tempo a Napoli e in Campania

Un avviso di allerta meteo è stato diramato per la Campania: nei prossimi ore, temporali improvvisi interesseranno Napoli e l'intera regione. La criticità idrogeologica di livello 'giallo' rimarrà attiva dalle 14 alle 23.59 di oggi, 13 maggio. Si prevedono precipitazioni forti, caratterizzate da un’evoluzione rapida e incerta. Prepariamoci a condizioni meteo impegnative.

Avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo' in Campania alle 14 alle 23.59 di oggi, martedì 13 maggio, sull'intero territorio regionale si prevedono precipitazioni caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione che, a scala locale.

