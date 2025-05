Temporali improvvisi e venti di Grecale le previsioni meteo per la settimana

La settimana meteorologica nel casertano si presenta turbolenta, con il ritorno di temporali e venti di grecale. Un vortice di bassa pressione proveniente dal nord Africa porterà instabilità, contrariamente al bel tempo iniziale. I meteorologi di 3bmeteo.com avvertono di possibili fenomeni intensi, con misure di allerta da parte della Protezione Civile.

Tornano i Temporali sul casertano. Dopo un inizio settimana soleggiato torna il maltempo a causa di un vortice di bassa pressione che dal nord Africa raggiungerà l'Italia meridionale.Secondo quanto confermano i meteorologi di 3bmeteo.com, dopo i Temporali di oggi - con la Protezione Civile.

