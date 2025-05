Tempo instabile in Toscana | allerta meteo per temporali

Tempo instabile in Toscana, con un’allerta meteo per temporali forti. La Protezione civile regionale ha attivato un codice giallo, valido dalle ore 13 alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, soprattutto per le aree centro-meridionali. I fenomeni previsti possono comportare intensi rovesci e fulmini, rendendo necessaria la massima attenzione.

Condizioni di instabilità persistono sulla Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per Temporali forti che dalle ore 13 fino alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, interesserà in particolare le zone centro-meridionali.

