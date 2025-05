Tempo fortemente instabile Sottocorona e la data del nuovo peggioramento | quando arriva

Il tempo in Italia si preannuncia fortemente instabile, con un nuovo peggioramento alle porte. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fa il punto sulle incertezze meteorologiche in vista della puntata di Omnibus, avvertendo di nuvole e fenomeni attivi che interessano il nostro Paese. Scopriamo insieme cosa ci attende nei prossimi giorni.

Addio definitivo alle incertezze del Tempo? A fare un punto della situazione meteo ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come di consueto prima della puntata di Omnibus: “C'è qualche nuvola sull'Italia al mattino, siccome i fenomeni si attivano e si sono attivati anche nei giorni scorsi, soprattutto nel pomeriggio, grandi precipitazioni non ce ne sono, però qualcosa ovviamente nel pomeriggio cambia. Si vede che arriverà a sud ovest della Sardegna, adesso è piuttosto lontana questa zona di nuvole sull'Algeria, lì si sta formando una bassa pressione e andiamo a vedere quello che succederà e come ci interesserà”. Ed ecco nello specifico le previsioni del Tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, martedì 13 maggio, i fenomeni quelli da instabilità, quelli che si attivano nel pomeriggio, rispetto a ieri sono sicuramente di meno, però ce n'è qualcuno ancora sulla zona alpina e prealpina, sull'Appennino settentrionale, Toscana, Umbria, poi l'Appennino centrale e poi l'Appennino meridionale, questa volta arrivano. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Tempo fortemente instabile”. Sottocorona e la data del nuovo peggioramento: quando arriva

