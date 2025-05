Tempi Gramellini per Massimo doppio autogol in poche ore | colpito e affondato da Travaglio e lady Acerbi video

In poche ore, Massimo Gramellini, noto giornalista e conduttore, incappa in due clamorosi autogol, diventando oggetto di scherno in diretta tv e sui social. Il tutto avviene durante la sua trasmissione "In altre parole" su La7, dove viene "colpito e affondato" da Marco Travaglio e dall'ironia di Lady Acerbi, amplificando il suo scivolone.

Tempi grami per Massimo: o meglio Gramellini. Il giornalista e conduttore tv prende due cantonate in poche ore e viene ridicolizzato in diretta tv e sui social. Due autogol: uno subito in casa e uno in trasferta.Nella sua trasmissione tv In altre parole, su La7, Gramellini mostra a Marco Travaglio la dichiarazione di Ignazio La Russa a proposito dei referendum. «Farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa. Poi, magari, io andrò a votare», ha detto il presidente del Senato intervistato da Tommaso Cerno all’evento Spazio Cultura, organizzato da Fratelli d’Italia a Firenze.Gramellini indossa i panni dell”indignato’ speciale e cita Landini contro La Russa, che è uno dei suoi bersagli preferiti: «È abbastanza incredibile che la seconda carica dello Stato faccia campagna per l’astensionismo». 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tempi Gramellini per Massimo, doppio autogol in poche ore: colpito e affondato da Travaglio e lady Acerbi (video)

Le notizie più recenti da fonti esterne

In altre parole, la moglie di Acerbi accusa Gramellini: "Il carro su cui salire..." - Scontro a distanza tra il giornalista Massimo Gramellini e Claudia Scarpari, moglie del calciatore Francesco Acerbi, difensore ... 🔗iltempo.it

Cultura: Massimo Gramellini scopre ad Agnone la prima copia del Corriere della Sera del 1876: “Un’emozione unica” - Una scoperta dal sapore storico per Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera e volto noto della televisione italiana. In occasione della sua partecipazione al festival letterario ... 🔗ecoaltomolise.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Massimo Ripepi : minacce di morte nei miei confronti e offese

Reviamo e pubblichiamo la lettera aperta del consigliere comunale Massimo Ripepi che annuncia di essersi volontariamente sottoposto ad interrogatorio e spiega la sua versione dei fatti sulla vicenda riguardante la bambina abusata dallo zio.