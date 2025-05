telese terme l amministrazione comunale celebra il giovane atleta simone nobile

L'Amministrazione Comunale di Telese Terme esprime il suo orgoglio per il giovane atleta Simone Nobile, classe 2012, e il Maestro Tito Brasile, riconoscendo i loro straordinari successi al Campionato Regionale Colored di Karate FIJLKAM. Un traguardo che non solo celebra il talento, ma anche l'impegno e la dedizione verso questo sport.

l'AmministrazioneComunale di TeleseTerme esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per gli eccezionali risultati conseguiti dall'atletaSimoneNobile, classe 2012, e dal Maestro Tito Brasile, in occasione del Campionato Regionale Colored di Karate FIJLKAM svoltosi presso il Palazzetto dello Sport di Cercola nelle giornate del 10 e 11 maggio 2025. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 1200 atleti provenienti da tutta la regione Campania, ha ospitato anche le selezioni ufficiali per il prestigioso Trofeo CONI, che si terrà a Lignano Sabbiadoro il prossimo 28 settembre. In questo importante contesto sportivo, il giovanissimo atletaSimoneNobile, allievo della Yoshitaka Karate TeleseTerme diretta dal Maestro Tito Brasile, ha conquistato il titolo di Campione Regionale nella categoria BluMarroni 58 kg, vincendo tutti gli incontri con determinazione e tecnica eccellente.