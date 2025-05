Telese Terme celebra il talento e la determinazione di Simone Nobile

Telese Terme rende omaggio a Simone Nobile, giovane promessa del karate e atleta della Yoshitaka Karate. Classe 2012, Simone ha dimostrato che umiltà, passione e determinazione portano a grandi risultati, conquistando di recente il titolo di Campione Regionale nella categoria Blu/Marroni. Una storia di successo che ispira la comunità locale e gli amanti dello sport.

Un giovane talento che si fa strada con umiltà, passione e forza di volontà: è SimoneNobile, classe 2012, atleta della Yoshitaka Karate di TeleseTerme, che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo di Campione Regionale nella categoria BluMarroni .

