L'open day di Agesp Energia ha registrato un incredibile afflusso di 150 visitatori, offrendo l'opportunità di scoprire l'impianto di teleriscaldamento di via Marco Polo, attivo da 15 anni. Questa iniziativa, parte del progetto Impianti aperti del Gruppo Acinque, ha permesso ai cittadini di esplorare da vicino il funzionamento e l'importanza della sostenibilità energetica.

Un successo l’open day che ha permesso a 150 cittadini di visitare l’impianto di Agesp Energia di via Marco Polo, cuore del Teleriscaldamento entrato in funzione 15 anni fa, nell’ambito dell’iniziativa Impianti aperti del GruppoAcinque, di cui Agesp Energia fa parte. I visitatori sono stati guidati dai tecnici alla scoperta della centrale che produce calore ed energia elettrica per la rete di oltre 18 chilometri di Teleriscaldamento a Busto Arsizio.L’impianto è alimentato da una centrale cogenerativa a gas, costituita da due motori capaci di produrre contemporaneamente sia energia termica sia elettrica e da tre caldaie ad integrazione. La rete serve 5.000 appartamenti equivalenti, con 164 edifici pubblici e privati allacciati, tra cui attività commerciali, impianti sportivi (palestre, pista di pattinaggio), i maggiori edifici pubblici locali (municipio, Poste Italiane, Ferrovie Nord, Teatro Sociale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Ats, Inail) e circa 300 aule scolastiche fra istituti pubblici e privati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teleriscaldamento Agesp in vetrina. Boom di visitatori all’open day

