Telefonata Meloni-Erdogan l’appello a Putin | Accetti il cessate il fuoco e partecipi ai negoziati se vuole davvero la pace

In una recente telefonata, la premier Giorgia Meloni ha esortato il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an a convincere Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco e a partecipare ai negoziati. Questo scambio avviene a pochi giorni dai colloqui a Istanbul, mirati a trovare una soluzione pacifica al conflitto russo-ucraino.

Telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an a pochi giorni dai colloqui a Istanbul sul conflitto russo-ucraino. Nella Telefonata, palazzo Chigi ha spiegato che si è discusso delle «prospettive diplomatiche e reiterato il loro sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina».Meloni ha ringraziato Erdogan per «l’impegno della Turchia a favore di una soluzione negoziata», con l’obiettivo di concludere la guerra in Ucraina. A Erdogan, Meloni ha poi ribadito di aspettasi da Vladimir Putin lo stesso atteggiamento di apertura avuto finora da Kiev. La premier italiana dice di aspettarsi da Mosca la disponibilità a partecipare «ai colloqui al più alto livello e che Accetti un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni, quale concreto segnale di disponibilità alla pace». 🔗Leggi su Open.online