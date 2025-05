Teha Emilia Romagna fra le 100 regioni più innovative d’Europa

L'Emilia-Romagna si distingue tra le 100 regioni più innovative d'Europa, incarnando il potenziale dell'Italia per un ecosistema dell'innovazione. Grazie all'eccellenza dei suoi ricercatori e a una dotazione tecnologica avanzata, incluso l'accesso a supercomputer di primo livello, la regione si configura come un motore di crescita e occupazione nel panorama europeo.

L'Italia ha il potenziale per costruire un ecosistema dell'innovazione che può essere un volano per la crescita e l'occupazione, grazie all'eccellente qualità dei suoi ricercatori e scienziati, a una dotazione tecnologica di primo livello con due dei dieci supercomputer più potenti al mondo.

