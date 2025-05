Teatro Verdi ospita Antonella Garofalo | la serata è dedicata al disturbo bipolare

Domani, mercoledì 14 maggio alle ore 21.30, il Teatro Verdi di Pisa ospiterà Antonella Garofalo per la presentazione del suo libro “L’epica bipolare.” Questo evento, dedicato al disturbo bipolare, è promosso dal Comune di Pisa e dalla Biblioteca SMS, offrendo un'importante occasione di riflessione e sensibilizzazione su un tema attuale e spesso trascurato.

Pisa, 13 maggio 2025 – È in programma per domani mercoledì 14 maggio alle ore 21.30, nella Sala Titta Ruffo del TeatroVerdi di Pisa, la presentazione del libro “L’epica bipolare” di AntonellaGarofalo, edito da ETS. L’appuntamento, promosso dal Comune di Pisa e dalla Biblioteca SMS nell’ambito della campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura “Il Maggio dei Libri”, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa e la Libreria Pellegrini. Alla serata parteciperanno l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, che introdurrà l’incontro, e l’autrice del libro. A seguire, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Je so’ pazz”, un dialogo in tre atti tra un paziente, una psichiatra e un letterato, a cura del centro culturale Ichneutai. Ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Verdi ospita Antonella Garofalo: la serata è dedicata al disturbo bipolare

