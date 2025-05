Teatro Donizetti presentata la Stagione di Prosa e Altri Percorsi

Al Teatro Donizetti è stata presentata la nuova stagione di prosa e altri percorsi "In Città", un'opportunità imperdibile per gli amanti del teatro. Con quattordici titoli in cartellone, le rassegne offrono una varietà di spettacoli, arricchiti da proposte di Operetta e Opera&Concerti, per un'esperienza culturale completa e coinvolgente.

IN CITTÀ. Un totale di quattordici titoli in cartellone per le due rassegne. Il cartellone completo include anche Operetta e Opera&Concerti. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Teatro Donizetti, presentata la Stagione di Prosa e Altri Percorsi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Teatro Donizetti, presentata la Stagione di Prosa e Altri Percorsi

Riporta ecodibergamo.it: Con la compagnia veneta Stivalaccio Teatro, dedita da sempre allo studio e alla rappresentazione della commedia dell’arte, si tornerà quindi, dal 7 al 15 marzo, al teatro di tradizione, con Arlecchino ...

Prosa al Donizetti, grandi nomi e novità: “Spiccano Tullio Solenghi, Lavia, Costa e Stein”

Si legge su bergamonews.it: Bergamo. Tullio Solenghi, Lella Costa, Gabriele Lavia e lo spettacolo “Crisi di nervi” firmato dal regista Peter Stein sono alcune delle proposte della nuova Stagione di Prosa e Altri Percorsi del Tea ...

Donizetti, la magia di «Titizé» porta a teatro anche i bambini: la Prosa chiude citando Fellini

Da bergamo.corriere.it: Fino al 18 maggio lo spettacolo di Daniele Finzi Pasca, tra acrobazie e illusionismo. E il pubblico applaude convinto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il cartellone del Teatro Bracco all’insegna del ridere insieme

Caterina De Santis: "da ottobre torniamo a ridere insieme!"con Sandra Milo, Gianluca Guidi, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Simone Schettino e tanti altri "Bentornati al Teatro", una delle rappresentazioni inedite in programma, in scena il 13 ottobre per celebrare il "ritorno alla normalità".