Tassista insegue e blocca lo scippatore | Non potevo restare indifferente Poi l’abbraccio con la giovane derubata

Firenze, 13 maggio 2025 – Un Tassista coraggioso, che di fronte a uno scippo non si è voltato dall'altra parte, ma ha rincorso il ladro e recuperato la borsa con tutta la refurtiva. "Erano le 21,30 di ieri sera - racconta Roberto Del Vecchio, che guida il taxi Milano 36 della Socota -. Mi ero un attimo accostato in piazza Frescobaldi per salutare una collega quando, all'improvviso, ho sentito delle urla. Una ragazza era appena stata scippata da un uomo". Roberto non ci pensa due volte e corre all'inseguimento del malvivente. "Ho come sempre seguito il mio istinto. Umanamente, non potevo far altro che aiutare quella ragazza", racconta. Come si vede dalla dash cam posizionata nell'auto di servizio, tutto avviene in una manciata di secondi.