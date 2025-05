tariffa puntuale sui conferimenti decide il consiglio

Il consiglio comunale ha approvato una nuova tariffa sui conferimenti, sotto i riflettori per il numero superiore rispetto alle previsioni iniziali. Il sindaco Massimo Mezzetti ha annunciato una penalità di oltre un euro e 50 centesimi per ogni conferimento extra, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti più responsabili.

Numero di conferimenti più alti rispetto a quelli indicati nella tabella diffusa a inizio anno nella lettera del Comune e penalità per i singoli conferimenti extra che dovrebbero superare di poco un euro e 50 centesimi. È quanto ha evidenziato il sindaco Massimo Mezzetti ieri confermando quanto aveva indicato l'assessore all'Ambiente Vittorio Molinari che in una recente intervista aveva spiegato i contenuti del Regolamento sulla Tariffapuntuale in corso di definizione e che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.Sul congelamento della Tariffapuntuale l'assessore aveva specificato – facendo riferimento a quanto emerso nell'apposita commissione – che "il 2025 deve servire alle famiglie per misurarsi con la Tariffa e il numero di conferimenti che avranno a disposizione, la sospensione è pensata proprio per questo.